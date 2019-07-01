РИАМО - 1 июл. В Москве по факту невыплаты заработной платы возбуждено уголовное дело, гендиректор ООО «Базовый элемент» с сентября по декабрь 2018 года не выплачивал работникам зарплату, сообщается на официальном сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

«В период с сентября по декабрь 2018 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Базовый Элемент», в нарушение требований Конституции РФ, трудового законодательства и условий заключенных трудовых договоров, полностью не выплачивал заработную плату своим работникам. При этом финансовая возможность на то имелась. Сумма задолженности перед сотрудниками организации составила свыше 480 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Максимальное наказание — три года лишения свободы.

«В рамках предварительного следствия будут приняты меры для возмещения вреда, причиненного потерпевшим», — отмечается в сообщении.