РИАМО - 1 июл. В Егорьевском детском доме «Преображение» состоялось торжественное открытие детского игрового городка, построенного из материалов из переработанных новогодних елей при содействии жителей, принявших участие в акции «Подари вторую жизнь своей елке», передает в понедельник корреспондент РИАМО.

«Я очень рада сегодня присутствовать на открытии второй детской площадки. Недавно мы открыли в городе Балашихе такую же площадку в детском доме. И вообще я очень рада поддержать эту экологическую акцию, в которой объединили усилия представители органов власти, представители бизнеса, мы, граждане Подмосковья. Я очень рада, что эта акция получила большой отклик – 7,5 тысяч жителей Подмосковья приняли участие», - сказала президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.

Министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин в свою очередь поблагодарил участников акции.

«Мне очень приятно быть здесь. Действительно - вторая площадка. Я хочу поблагодарить всех жителей Московской области, которые с чистым сердцем и очень внимательно отнеслись к нашей первой такой крупной экологической акции, которая проходила во всей Московской области и позволила действительно дать елке вторую жизнь», - отметил Хромушин.

По словам главы городского округа Егорьевск Александра Гречищева, за последние пять лет на территории муниципалитета было восстановлено более 150 детских игровых площадок. Он также отметил, что, помимо всего прочего, в Егорьевске открылись 12 спортивно-развлекательных комплексов на межмуниципальных территориях.

Помимо этого, детскому дому подарили настенные часы, сделанные из Кремлевской елки.

Акция «Подари вторую жизнь своей елке» в ходе которой жители по всему Подмосковью сдавали свои новогодние елки в брендированные пункты приема, проводилась впервые. На территории 19 наиболее крупных городов Московской области собрали более 1,3 тысячи кубометров деревьев, а участие в акции приняли около восьми тысяч человек.