РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. В подмосковных Люберцах 14 июля пройдут открытый чемпионат и первенство городского округа по кабельному вейкбордингу, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

«Четырнадцатого июля на территории Kraskovo Wake Park в поселке Красково планируется открытый чемпионат и первенство городского округа Люберцы по кабельному вэйкбордингу. Рейтинг соревнований – 3 звезды, участие будут принимать профессионалы», – говорится в сообщении.

В рамках мероприятия планируются показательные выступления спортсменов, бесплатное катание на вейкборде, живая музыка от диджея, презентация и тест новой коллекции парковых вейкбордов и гидрофойлов от партнеров, вечеринка с бесплатным шампанским и вечерний салют.

Участвовать можно в категориях «Мужчины», «Женщины», «Мужчины-мастерс», «Юниоры до 19 лет» и «Юниорки до 19 лет». Каждому участнику дадут прокатиться два круга – туда и обратно. На дистанции необходимо показать максимально сложную программу. Оценивать будет профессиональный состав судей.

Все участники смогут бесплатно раскататься 13 июля. Победители получат кубки от администрации городского округа Люберцы, денежные призы от спонсоров и подарки от партнеров мероприятия.