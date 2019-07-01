РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. Власти Подольска по просьбе жителей отказались от строительных работ по благоустройству Ивановского леса, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Активисты округа обеспокоены планами по благоустройству Комсомольского лесопарка (Ивановского леса), где планировалось заасфальтировать пешеходные дорожки, установить освещение, сделать лыжную трассу и многое другое. Они хотят сохранить последний участок замкнутой экосистемы города и при утверждении генплана развития Подольска исключить возможность застройки данной территории, а также присвоить ей статус городского леса. В понедельник активисты встретились с председателем комитета по строительству и архитектуре администрации округа Сергеем Цаплинским и обсудили будущее данного лесопарка.

«По инициативе жителей было решено не благоустраивать и не проводить какие-либо работы на данной территории – не трогать ту природу, которая есть. По поводу статуса городского леса я уточню регламент перевода и обязательно свяжусь с активистами. Однако отмечу, что в новом проекте генерального плана развития округа, который вскоре будет приниматься, данная территория отмечена, как рекреационная зона. Соответственно ни о каких постройках там речи не идет», – сказал Цаплинский.

По словам активиста Сергея Усова, для смены статуса Ивановского леса было собрано около 1 тысячи подписей, которые вместе с соответствующим заявлением были отправлены в совет депутатов округа.

«Мы настаиваем на том, чтобы данная зона была отмечена на карте, как городской лес и больше никакие структуры округа на нее не претендовали. Также мы просим назначить патрулирование территории леса полицией», – добавил он.

В 70-х годах прошлого века на территории лесопарка был устроен парк имени 50 лет ВЛКСМ, в котором все работы проводились вручную, с бережным отношением к посадкам бывшего лесопитомника ценных пород деревьев - хорошо сохранившихся квартальных посадок дуба, ясеня, вяза и других ценных пород. С 1993 года начались многочисленные попытки застроить лесопарковую зону, жители неоднократно собирали подписи против какой-либо застройки и за присвоение данной территории соответствующего статуса. Однако до настоящего времени Ивановский лес в статус городского леса не перевели.