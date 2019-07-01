РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июл. Спасатели вывели из Лосиного острова заблудившегося 43-летнего жителя Королева, сообщила «РИАМО в Королеве» старший эксперт ТУ Людмила Кузнецова.

Рано утром 29 июня житель Королева решил прогуляться в Лосином острове, но через некоторое время замерз. Он решил вернуться домой и понял, что заблудился. Он позвонил в «112» и сообщил о своей беде в службу спасения. Вызов в поисково-спасательный отряд №10 (специальный) Мытищинского территориального управления «Мособлпожспас» поступил около 9:00.

«Дежурная смена спасателей в составе старшего смены Дениса Авсейко, спасателя-медика Олега Кремнева и спасателя-водителя Артемия Кривохижина незамедлительно выехали на поиски потерявшегося человека. Поисковую операцию возглавил начальник ПСО-10 (специальный) Анатолий Пахомов. Примерно 2 километра пришлось пройти специалистам Мособлпожспаса в поисках места, где находился потерявшийся мужчина», – сказала Кузнецова.

Спасатели получили координаты пропавшего и постоянно держали с ним связь. Въехав в Лосиный остров через Королев, спасатели зашли в лес со стороны дач, а дальше пошли пешком. Для того, чтобы мужчина услышал и понял, куда идти, на автомобиле первой помощи спасатели включили сирену. На звук этой сирены он и вышел навстречу к ним.

«Спасательная операция длилась около двух часов. К моменту своего спасения пострадавший изрядно продрог в лесу, но после осмотра медика стало ясно, что его жизни ничего не угрожает. Спасатели отогрели его, напоив горячим чаем, и отвезли его домой», - заключила Кузнецова.