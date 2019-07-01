РИАМО - 1 июл. Работу операторов единого диспетчерского центра в Москве теперь можно оценить по электронной почте, новый сервис заработал в общегородском контакт-центре, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Оставить отзыв можно в любое удобное время. Благодаря нововведению количество откликов увеличилось в четыре раза.

«Мы стараемся постоянно улучшать сервис, и обратная связь с жителями помогает нам развиваться. Раньше мы предлагали оценить работу оператора единого диспетчерского центра по телефону. Но оставаться на линии, чтобы ответить на вопросы, людям не всегда удобно. Отзывы давали лишь шесть процентов москвичей», — сказал руководитель проекта «Общегородской контакт-центр» Андрей Савицкий.

После обращения в ЕДЦ пользователь получит письмо с просьбой оценить качество работы оператора. Ответить можно в любое время. 24% обратившихся отправляют отзывы. Новая система также позволила оптимизировать затраты на линии общегородского контакт-центра.

ЕДЦ — самая популярная линия общегородского контакт-центра правительства Москвы. В среднем специалисты этой службы принимают 800 тысяч звонков в месяц. В службу можно сообщить об аварийной ситуации в сфере ЖКХ, отправить заявку на текущий ремонт в квартире или обслуживание двора, получить информацию по плановым и аварийным отключениям.

За 2018 год было обработано 9,6 миллиона вызовов. При этом длительность ожидания в 95% случаев составила не более 40 секунд.