РИАМО - 1 июл. Следствие ходатайствует об аресте 64-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве родственников, сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Преступление было совершено 30 июня в доме в 1-м Дачно-Мещерском проезде.

«Обвиняемый, находясь в жилом доме по 1-му Дачно-Мещерскому проезду в городе Москве, на почве личных неприязненных отношений нанес не менее трех колото-резаных ранений груди своей родной сестре 1948 года рождения и не менее четырех колото-резаных ранений своему племяннику 1971 года рождения», — сказала Иванова.

Она добавила, что задержанный дал признательные показания. Следствие ходатайствует об аресте.

Иванова уточнила, что по данному факту возбуждено уголовное дело.