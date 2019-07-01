РИАМО - 1 июл. Минэкологии Подмосковья крупно оштрафовало предприятие в Богородском городском округе за ограничение доступа к реке и незаконное водопользование, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора завершили административное расследование в отношении ОАО «Караваево», которое производит упаковочные материалы из вторичного сырья в Богородском городском округе. Общество эксплуатирует очистные сооружения с иловыми площадками площадью около 700 квадратных метров.

«Отводной коллектор сооружений выведен на дно реки Шерны, также в акваторию реки выведена часть ограждения по периметру производственной площадки. Таким образом, предприятие ограничило свободный доступ к реке. Помимо этого, выяснилось, что предприятие сбрасывает очищенные сточные воды без разрешения на пользование водным объектом», – говорится в сообщении.

Инспекторы эконадзора наложили на предприятие два административных штрафа на общую сумму 325 тысяч рублей. Устранение нарушений природоохранного законодательства находится на контроле Минэкологии.