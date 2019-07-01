РИАМО - 1 июл. Ввоз карантинной сушеной фасоли с опасным вредителем пресекли в пассажирском терминале аэропорта «Домодедово», ее обнаружили во время карантинного фитосанитарного контроля ручной клади мужчины, прибывшего рейсом из Вьетнама, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

«Обнаружен карантинный объект, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза, а именно четырехпятнистая зерновка в жизнеспособном состоянии, что в дальнейшем подтверждено результатом лабораторной экспертизы, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», — говорится в сообщении.

В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации эту подкарантинную продукцию запретили к ввозу и уничтожили.

Зерновки рода четырехпятнистых являются наиболее опасными вредителями зернобобовых культур: сои, маша, вигны, фасоли, конских бобов, гороха, нута, чины, чечевицы, гледичии и долихоса. Они считаются одними из самых опасных вредителей этих культур, потому что могут уничтожить до 75% урожая как в поле, так и в хранилищах.

Основной вред наносят личинки, питающиеся внутри семян, что приводит к утрате их семенных и продовольственных качеств. В одном зернышке может развиваться до 10 личинок, которые полностью уничтожают его содержимое. Плодовитость одной самки составляет в среднем около 100 яиц, которые она откладывает до девяти раз в году – в зависимости от условий окружающей среды. Географическая распространенность зерновок отмечена на всех континентах: в Восточной и тропической Азии, на всей территории Африки, в Центральной и Южной Америке, Австралии, Южной и Средней Европе.

Четырехпятнистые зерновки относятся к числу насекомых, которые легко распространяются самим человеком. Все их развитие происходит внутри семян, поэтому они завозятся из одной страны в другую как с посевным материалом в небольших образцах, так и с крупными, и мелкими товарными партиями.