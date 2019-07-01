РИАМО - 1 июл. Июнь 2019 года в столице войдет в историю метеорологических наблюдений как 11-й самый теплый, только в последние дни месяца в городе было холодно, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Средняя за месяц температура воздуха оказалась на 3 градуса выше многолетних значений. Но даже при таких высоких показателях июнь 2019 года не вошел в десятку самых теплых месяцев за весь ряд инструментальных наблюдений. По интенсивности положительной аномалии температуры он занял «почетное» 11 место», — говорится в сообщении.

До 25 июня было тепло и не было дождей. В конце первой декады месяца среднесуточное значение температуры на 7-9 градусов превышало обычные для этой поры показатели. В дневные часы воздух раскалялся до тридцатиградусных значений, а в отдельные дни и преодолевал их. Самая высокая температура за месяц была 9 июня – 31,2 градуса на станции ВДНХ. По ночам было 10-15 градусов, иногда – 18 градусов.

«В последней пятидневке июня жаркая погода сделала «передышку». Похолодание на московскую землю принес североатлантический циклон. Дневная температура уже не превышала отметку в 15 градусов, а 29 июня и вовсе повысилась лишь до 12. Холодной была и ночь, всего 9 градусов. В последний раз почти такой же холодной была ночь 29 июня в 2017 году с минимальной температурой 9,5 градуса», — добавляется в сообщении.

Сильные дожди в городе начались 26 июня и продолжались в течение четырех суток. Эти ливни принесли 52 миллиметра осадков. В итоге за месяц суммарное количество осадков составило 66,5 миллиметра, или 89% от нормы.