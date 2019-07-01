РИАМО – 1 июл. Фонд ЖКХ одобрил заявку Московской области на предоставление финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилья, регион получит свыше 1,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Правление Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрило заявку Московской области на предоставление финансовой поддержки на реализацию этапа 2019-2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

«Согласно заявке, Московская область получит из средств Фонда ЖКХ 1,11 миллиарда рублей. В порядке софинансирования регион добавит 410,1 миллиона рублей. Указанные средства будут направлены на переселение 1343 человек из 568 аварийных жилых помещений общей площадью 24,19 тысячи квадратных метров на территории семи муниципальных образований», – отмечается в сообщении.

В 2019 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Московской области запланировано расселение 5,6 тысячи квадратных метров аварийного фонда (343 человека, 147 жилых помещений).

«Всего по плану 2019 года планируется расселение 3195 жителей из 1258 аварийных жилых помещений, расселяемой площадью 48,9 тысячи квадратных метров», – добавляется в сообщении.

В 2008-2016 годах Московской области для реализации программ переселения граждан из аварийного жилья из средств Фонда было выделено 6,22 миллиарда рублей. В порядке софинансирования регион добавил 9,13 миллиарда рублей. Эти средства были направлены на переселение 22747 человек из 9089 аварийных жилых помещений площадью 359,6 тысячи квадратных метров.