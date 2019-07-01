РИАМО - 1 июл. Московская область планирует начать сотрудничать с Ярославской областью в целях развития туризма, власти Московской и Ярославской областей сформируют общую информационную политику, где будут указаны интересные туристические места регионов, сообщила в понедельник журналистам руководитель комитета по туризму Подмосковья в ранге министра Наталья Галкина.

В понедельник в Сергиево-Посадском округе проходит Workshop для представителей туриндустрии Московской и Ярославской областей.

«Эта коллаборация (с Ярославской областью – ред.) должна быть однозначно. Мы находимся рядом, люди живут в этих городах, очень важно им подсказать, куда можно поехать на выходные дни. Сегодня с коллегой уже это обсуждали. Очень хочу, чтобы люди из Ярославля знали, куда можно поехать в Московской области, где можно отдохнуть на выходных и наоборот», - сказала Галкина.

Она отметила, что в ближайшие дни власти Московской и Ярославской областей сформируют общую информационную политику, где будут указаны интересные туристические места регионов.