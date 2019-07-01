РИАМО - 1 июл. До 25 июня значение среднесуточной температуры в Московском регионе было выше нормы, исключением стали лишь 13 июня и последние дни месяца, в то же время сейчас сложно понять, какой будет погода в июле, сообщил в понедельник сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Мы сами все почувствовали, что месяц был очень жаркий. До 25 числа включительно все дни были выше нормы, кроме 13 числа. Последние пять дней у нас были ниже нормы, холодные. 26 июня еще около нормы, а вот 29 числа температура упала на 6,5 градусов ниже нормы. Если не считать вчерашний день, то июнь отметился на 2,7 градуса выше нормы», - сказал Цыганков.

Он также отметил, что спрогнозировать погоду на июль очень сложно.

«Абсолютно невозможно предсказать. Судя по тому, что Европа у нас «перегретая» и во Франции, и везде очень жаркая погода, то есть вероятность, что вторая декада, числа с 10, будет опять теплая погода. Пока первые десять дней мы около нормы», - подчеркнул Цыганков.

Как в свою очередь уточнил дежурный синоптик центра погоды «Фобос», в столице в июне зафиксировано лишь 9 дней с осадками, а среднемесячная температура составила 19,6 градуса.

«Минимальное значение зафиксировано <…> ночью 4 июня. Число дней с осадками - 9. Максимальное значение выпавших осадков отмечается 28 июня в районе 24 миллиметров за 12 часов. Сумма осадков за месяц составила 67 миллиметров, в то время как месячная норма составляет 75 миллиметров», - отметил синоптик.

Он добавил, что самое высокое атмосферное давление составило 757 миллиметров ртутного столба - 13 июня, а самое низкое - 727 миллиметров ртутного столба - 28 июня.