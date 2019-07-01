РИАМО - 1 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов и профильных ведомств отработать все поступившие на прямую линию с президентом России обращения жителей, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник глава региона провел совещание с руководящим составом областного правительства. Отдельное внимание уделили обращениям граждан, которые поступали на прямую линию с Владимиром Путиным.

«На прошлой неделе мы провели большую встречу с жителями в прямом эфире, в ходе которого взяли в повестку все обращения, адресованные Владимиру Путину. Я даю поручение – взять эти обращения на персональный контроль, каждому по своей зоне ответственности. И, конечно, главы муниципалитетов должны предельно внимательно относиться к проблемам, которые беспокоят людей», – заявил Воробьев.

Кроме того, губернатор обратил внимание на итоги прошедших 30 июня выборов в совет депутатов городского округа Серпухов.

«Также у нас в воскресенье проводились выборы в городском округе Серпухов, завершились они поддержкой избирателей, победила «Единая Россия», наши кандидаты. Считаю это тоже важным, знаковым событием. Потому что это позволит нам в городском округе проводить важные, содержательные мероприятия», – отметил глава региона.

На совещании также рассматривались вопросы, связанные с благоустройством дворов.

Президент РФ Владимир Путин 20 июня провел 17-ю по счету прямую линию и более 4 часов отвечал на вопросы россиян. Всего ему поступило более 1,8 миллиона вопросов.