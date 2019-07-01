РИАМО - 1 июл. В Сергиево-Посадском городском округе в течение трех лет введут в эксплуатацию три гостиничных комплекса, благодаря этому появится более 100 новых гостиничных мест, сообщила в понедельник начальник отдела туризма управления развития отраслей социальной сферы Сергиево-Посадского района Ольга Кондрашова.

«В ближайшие пару лет мы закончим строительство трех гостиничных комплексов. Наш номерной фонд увеличится более чем на 100 номеров. Сейчас на территории Сергиево-Посадского городского округа работает 38 различных средств размещений (гостиницы, хостелы, отели – ред.) с количеством номеров более 2,5 тысяч», — сказала Кондрашова в ходе Workshop в Сергиево-Посадском округе.

В презентации Кондрашовой отмечается, что три гостиничных комплекса будут построены в течение трех лет.

В понедельник в Сергиево-Посадском округе проходит Workshop для представителей туриндустрии Московской и Ярославской областей.