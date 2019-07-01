РИАМО - 1 июл. У 39-летнего москвича похитили машину Toyota Rav 4 стоимостью 2 миллиона рублей, инцидент произошел на улице Дубровка в поселке Тучково Рузского городского округа, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавший зарегистрирован по адресу: город Москва, Ракетный бульвар, дом №11, корпус 2.

«С территории участка неизвестный похитил его автомашину Toyota Rav 4 2019 года выпуска», — сообщил собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.