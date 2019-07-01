РИАМО – 1 июл. По данным опроса «Левада-центра», глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин лидирует по популярности у избирателей среди кандидатов в Мосгордуму по округу №45 (районы Басманный, Мещанский, Сокольники и Красносельский), сообщает в понедельник газета «Ведомости».

«Готовность проголосовать за Яшина выразили 17% опрошенных (33% от числа намеренных голосовать и определившихся с выбором), на втором месте – замруководителя аппарата фракции ЛДПР в Госдуме Никита Березин – 5% (9%), на третьем – самовыдвиженец, проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара – 3% (5%)», – говорится в материале.

При этом большинство избирателей округа говорят, что не знают, кого поддержать (38%), или не стали бы голосовать (20%). Тройка лидеров по узнаваемости выглядит так же: Яшина знают 31% респондентов, Березина – 9%, Касамару – 7%.

Кроме того, чаще всего жители округа сталкивались с агитацией Яшина (13%) и Касамары (4%). Участвовать в выборах пока планируют 45% опрошенных.

Уличный опрос 507 избирателей округа №45 состоялся с 14 по 24 июня. Его провел «Левада-центр» по заказу Яшина. Статистическая погрешность не превышает 6,6%.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.