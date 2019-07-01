РИАМО - 1 июл. На территории центра «Сколково» 1 июля заработал новый маршрут электробуса Sk «Сколтех» — «Хаб (ТПУ «Инновационный центр»)», он проходит через «Сколтех», Большой бульвар, технопарк, улицы Кулибина и Николы Теслы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Электробус делает следующие остановки: к хабу — «Сколтех», «Амальтея», «Сад технопарка», «Технопарк», «Хаб». К Сколтеху — «Хаб», «Парковка технопарка», «КПП-3», «Диагностический центр», «Квартал Менделеева», «ОЦ «Технопарк» (до разворота), «ОЦ «Технопарк» (после разворота), «Квартал Менделеева», «Диагностический центр», «КПП-3», «Технопарк», «Сад технопарка», «Амальтея», «Матрекс», «Сколтех», — говорится в сообщении.

Проезд в электробусе бесплатный, курсирует транспорт по будням с 07:00 до 20:00.

Одновременно в салоне смогут ехать до 85 пассажиров. В электробусе есть системы климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, информационные медиаэкраны и бесплатный Wi-Fi.

Транспорт двигается почти бесшумно. Низкий уровень пола, накопительная площадка и пандус делают его удобными и для маломобильных пассажиров.