РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. В микрорайоне Самолет подмосковных Люберец в понедельник открыли почтовое отделение, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Отделение «Почты России» находится по адресу: улица Камова, дом 6, корпус 1. Ему присвоен почтовый индекс 140016.

«Жители микрорайона Самолет долго ждали почтовое отделение, и вот оно открылось. Теперь можно будет получать посылки и письма в шаговой доступности от дома», – сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Офис «Почты России» расположен на первом этаже дома. Его площадь составляет 100 квадратных метров. Здесь представлен весь спектр почтовых и финансовых услуг, который оказывает федеральный почтовый оператор: посетители могут отправить и получить письма и посылки, оплатить коммунальные услуги, оформить подписку на газеты и журналы.

В микрорайоне Самолет проживают 16,5 тысяч человек. В будущем услугами связи смогут пользоваться до 65 тысяч человек. Штат почтового отделения укомплектован полностью.

Почтовое отделение работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 18:00 без перерывов на обед. Воскресенье – выходной день.