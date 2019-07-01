РИАМО - 1 июл.В понедельник свой день рождения отмечает всемирно известный высококвалифицированный специалист и ученый в области акушерства и гинекологии, почетный гражданин Московской области Владислав Краснопольский.

Краснопольский родился 1 июля 1938 года в городе Куйбышеве (Самара). В 1961 году он окончил 2-й Московский медицинский институт по специальности «врач-лечебник». Краснопольский - профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии медицинских наук. Является создателем отечественной научной школы хирургов акушеров-гинекологов.

Он является автором более 600 научных трудов, в том числе 17 монографий, методических указаний и рекомендаций, пособий для врачей, имеет авторские свидетельства и патенты. Краснопольский более 50 лет трудится в системе здравоохранения Московской области, умело сочетает лечебную, научно-исследовательскую, организационно-методическую работу.

Трудовую деятельность Краснопольский начал врачом в Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии в 1961 году. С 1962 по 1973 годы – младший научный сотрудник, затем – старший научный сотрудник (после защиты кандидатской диссертации в 1967 году). С 1973 по 1985 годы – руководитель гинекологической клиники Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии министерства здравоохранения России.

С 1985 по настоящее время он является директором государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии».

С 1990 года Краснопольский работает на должности заведующего кафедрой акушерства и гинекологии факультета усовершенствования врачей Московской области при Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского.

Краснопольский награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой и третьей степеней, орденом Почета. Также он является лауреатом премии правительства РФ. Заслуженный врач РФ. Заслуженный деятель науки РФ. Ему присвоены знаки губернатора Московской области: «Благодарю 2007», «За труды и усердие 2008».

Постановлением губернатора Московской области от 26 июня 2003 года №143-ПГ Владиславу Краснопольскому присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».