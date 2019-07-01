РИАМО - 1 июл. Торги на выбор организации, которая будет проектировать проблемный объект в поселении Марушкинское Новомосковского административного округа, планируется завершить до 17 июля, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«До начала августа 2019 года городской застройщик АО «Мосотделстрой №1», который будет достраивать данный объект, планирует подписать с проектировщиком соответствующий договор на проведение работ», – пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

АО «Мосотделстрой №1» 9 июля намерено получить техническое заключение по итогам обследования технического состояния конструкций зданий и инженерных сетей объекта незавершенного строительства.

«Результаты обследования послужат исходными данными для работ по разработке проектно-сметной документации», – добавила Пятова.

Завершение строительства данного объекта проведут силами городского застройщика за счет средств бюджета Москвы. Город оформил право собственности на долю в объекте незавершенного строительства в судебном порядке и зарегистрировал его в Росреестре.

В июле-августе 2019 года долю города планируется передать в уставный капитал АО «Мосотделстрой №1», что позволит оформить земельно-правовые отношения для завершения строительства объекта и получить разрешение на строительство.

Согласно дорожной карте, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2020 года.

Строительство объекта не ведется с 2013 года. Бывший застройщик ООО «Комземстрой» был ликвидирован по заявлению учредителей при наличии неисполненных обязательств перед гражданами и администрацией Наро-Фоминского района (сейчас территория НАО – ред.).