РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июл. Региональному оператору в Королеве выписали штрафы на сумму порядка 1,5 миллионов рублей за полгода, сообщил представитель Госадмтехнадзора в ходе совещания.

В понедельник в Королеве прошло заседание по вопросу вывоза мусора под председательством руководителя городской администрации Юрия Копцика. В ходе совещания представители регоператора отвечали на вопросы и обсудили с сотрудниками администрации и управляющих компаний вопросы, связанные с переполнением контейнеров.

«На сегодняшний день в отношении регоператора уже вынесены решения по 15 административным делам, сумма штрафов составила порядка 1,5 миллиона рублей. Еще восемь дел находится в производстве», – сказал представитель Госадмтехнадзора.

По данным городской администрации в Королеве, на утро понедельника было зафиксировано 7 критических переполнений контейнерных площадок. По информации оператора, с утра на линию вышли 28 единиц техники. По подсчетам администрации, для своевременной уборки необходимо не менее 36 единиц. Руководству регоператора поручено увеличить количество техники, информация о нарушениях направлена в Госадмтехнадзор.

До середины июля регоператор обещает установить оставшиеся 284 «серых» контейнеров во дворах Королева.