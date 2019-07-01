РИАМО – 1 июл. Сразу пять крупных российских онлайн-сервисов обвинили компанию «Яндекс» в ограничении доступа к их услугам, пишет в понедельник газета «Ведомости».

«Пять сайтов – частных объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов Profi.ru, карт 2ГИС и онлайн-кинотеатр Ivi.ru – считают, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, нарушая закон о конкуренции. Свои претензии и пути решения проблем они сформулировали в подготовленной ими записке», – говорится в материале.

«Яндекс», по мнению данных компаний, отдает приоритет связанным с ним сервисам с помощью так называемых «колдунщиков». Это ответы на запросы, которые появляются на странице с результатами поиска сразу после рекламы и перед органической выдачей (прогноз погоды, картинка, перевод слова – ред.). Данные берутся из сервисов «Яндекса» и из официальных источников.

Например, на запрос «купить авто» выдаются «колдунщики» с контентом сервиса «Яндекса» Auto.ru, других предложений в этом блоке нет. Сервисы, не связанные с «Яндексом», не могут получить доступ к таким интерактивным ответам, утверждают авторы записки.

Это, по их мнению, нарушает, в частности, права Avito, который конкурирует с Auto.ru. ЦИАН не устраивает, что пользователям, ищущим недвижимость, предлагается лишь «колдунщик» «Яндекс.Недвижимость», Profi.ru жалуется на такую же ситуацию с «Яндекс.Услугами», 2ГИС – с «Яндекс.Картами», Ivi.ru – с «Кинопоиском».

Результаты ответов «Яндекса» на некоторые запросы полностью перекрывают возможность добраться до предложений конкурентов, заявил замгендиректора по правовым вопросам Ivi.ru Михаил Платов. По оценке представителя ЦИАНа, сторонние сервисы могут из-за этого недополучать 15-20% трафика.

Авторы записки предложили потребовать от «Яндекса» дать сторонним сервисам доступ ко всем формам поисковой выдачи «на коммерческих условиях, одинаковых для всех участников рынка».

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