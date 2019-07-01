РИАМО - 1 июл. В Подмосковье завершился основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), серьезных нарушений зафиксировано не было, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Сегодня в Московской области завершился основной период сдачи ЕГЭ. Прошли экзамены по всем предметам для выпускников прошлых лет, а также выпускников текущего года, которые пропустили экзамены в основной день или не смогли завершить его по уважительной причине. Всего испытание прошли 659 человек, большая часть из них сдали обществознание и биологию», – сказала Забралова.

По ее словам, всего для проведения экзаменов было задействовано 13 пунктов, для наблюдения за ходом проведения экзаменов министерством образования аккредитованы 28 общественных наблюдателей и восемь онлайн-наблюдателей.

«Процедура сдачи ЕГЭ в регионе прошла в штатном режиме, за весь период не было зафиксировано серьезных нарушений. Не все результаты еще подведены, но мы уже имеем в своей копилке 456 «стобалльников», а также 30 ребят, набравших высший балл по двум предметам, и три выпускника, получивших по сто баллов по трем предметам», – отметила Забралова.

Она напомнила, что с этого года так называемые «мультистобалльники» получат денежное награждение от региона – по 100 тысяч рублей, такую же сумму получат подготовившие их учителя.

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