РИАМО - 1 июл. С начала года на территории Подмосковья по губернаторской программе введено в эксплуатацию восемь газопроводов, всего до конца 2019 года планируется построить 50 новых объектов газификации, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«С начала года на территории Подмосковья по губернаторской программе введено в эксплуатацию уже восемь газопроводов. Объекты газификации построены в городских округах Истра, Можайский, Пушкинский, Раменский, Шатура и Шаховская», — говорится в сообщении.

Благодаря новым газопроводам в городских округах Шатура и Шаховская создана возможность подключения к газовым сетям более 200 частных и пяти многоквартирных домов, в которых проживает в общей сложности около тысячи человек. Объекты построены в деревне Дор городского округа Шаховская и деревне Семеновская городского округа Шатура. Их общая протяженность почти 12 километров.

«Всего в этом году планируется построить и ввести в эксплуатацию 50 новых объектов газификации. Благодаря этому возможность газифицировать свои дома появится еще у 10 тысяч жителей Подмосковья», — отметил Пестов.

Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» является самой масштабной из принятых в регионе за последние десятилетия. В рамках проекта с 2013 года построено свыше 2 тысяч километров новых газораспределительных сетей. Газифицировано около 400 населенных пунктов, возможность провести газ в дома получили 200 тысяч человек.

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