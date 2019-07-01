РИАМО - 1 июл. Согласно опросу «Левада-центра», самый популярный досуг у жителей России — просмотр фильмов и сериалов, встречи с друзьями во дворе или на улице, а также визиты к родственникам, жители страны все реже ходят в театры и читают книги, пишет в понедельник газета «Известия».

Исследование» было проведено в конце мая 2019 года. Социологи опросили 1616 граждан старше 18 лет.

«Россияне предпочитают отдыхать от повседневных дел у телевизора, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». 53% респондентов ежедневно смотрят фильмы и сериалы, а еще 26% делают это не реже раза в неделю», — говорится в сообщении.

Более трети россиян почти каждый день встречаются с друзьями, 30% — еженедельно. В гости к друзьям раз в неделю ходит 31% опрошенных, а 33% — раз-два в месяц. Треть жителей нашей страны также регулярно встречается с родственниками.

Самыми непопулярными видами досуга стали посещение театров, музеев и концертов. Такой досуг раз в неделю предпочитают только 1-2% граждан, раз в месяц — 3-8%. 55% опрошенных заявили, что они никогда не ходят в театры и музеи, а 64% — на концерты любимых певцов и групп.

Почти половины опрошенных, 47%, никогда не ходят в кафе, рестораны и бары. Но каждый пятый все же отдыхает в заведениях общепита хотя бы один-два раза в месяц. При этом ежемесячные походы в кафе и рестораны могут себе позволить четверть участников опроса, в театры и музеи — каждый 10-й, концерты — каждый 20-й.

«Художественную литературу взрослые люди в нашей стране читают довольно редко: 28% не делают этого вообще никогда, 13% — раз в год и реже, 17% — раз в месяц и лишь 14% — ежедневно. И многолетняя динамика начитанности россиян неутешительна: доля опрошенных, никогда не читающих художественную литературу, с 1994 года к 2019-му снизилась, но всего на 5%. А вот доля граждан, которые хотя бы еженедельно уделяют время книгам, сократилась вдвое: с 26 до 14%», — говорится в статье.

Популярнее за последние 25 лет стали походы в кинотеатры. В 90-х пару раз в месяц их посещали 8% россиян, сейчас — каждый пятый.

По мнению декана философско-социологического факультета Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Виктора Вахштайна, нужно разделить те сферы досуга, которые связаны с финансовым положением, и те, которые не требуют особых затрат.

«По данным Евробарометра, пять лет назад посещение кафе было чуть ли не самым популярным времяпрепровождением в компании. Это касалось крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург. А за последние годы популярность этого вида отдыха существенно снизилась», — рассказал Вахштайн изданию.

Он добавил, что степень активности социальной жизни больше влияет на желание выбраться из дома в свободное время, чем уровень доходов. Горожане с большим количеством социальных контактов полнее используют те возможности, которые им предлагает среда.

Директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Елена Омельченко отмечает, что у молодежи интерес к художественной литературе сохраняется. При этом люди не всегда читают именно бумажные книги, а респонденты, возможно, ассоциировали вопрос с ними.

«Нужно учитывать и возможности, которые предлагает интернет: социальные сети, блоги, игры, информационные каналы. А из развлечений в общественном пространстве у молодежи становятся популярны различные лекции и встречи с известными людьми. На смену кафе и ресторанам приходят новые пространства — лофты и фуд-корты», — считает эксперт.

Он добавила, что редкое посещение театров может быть связано с экономическими причинами. С ними же связана и ориентация на друзей и семью — дом становится местом безопасности и возможности общения без особых затрат.

Омельченко отметила, что любовь к сериалам — не негативная тенденция. Их качество, особенно это касается зарубежных, в последнее время повысилось.