РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. В турнире по теннису «Люберцы open» примут участие более 120 спортсменов из разных городов, говорится в сообщении пресс-службы спорткомитета Люберец.

«С 1 по 7 июля в СК «Подмосковье» пройдет турнир городского округа Люберцы по теннису «Люберцы open». В турнире примут участие более 120 теннисистов из городов: Нижний Новгород, Троицк, Хабаровск, Сыктывкар, Самара, Чебоксары», – говорится в сообщении.

Соревнования проводятся по олимпийской системе с дополнительным турниром для проигравших в первом круге.

Мероприятие проходит по адресу: Люберцы, улица Электрификации, владение 3А, СК «Подмосковье».