РИАМО - 1 июл. К открытию четырех новых станций Сокольнической линии на юго-западе Москвы создано свыше 700 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Для обслуживания нового участка, в основном, приняты представители ключевых рабочих специальностей метро – машинисты, кассиры, сотрудники службы безопасности, дежурные станционного поста централизации, дежурные по станции, монтеры пути, слесари-электрики и электромеханики», – отмечается в сообщении.

Часть сотрудников перевели с других линий – это обычная практика для метрополитена при подготовке к запуску нового участка. Часть работников были приняты в метро и прошли соответствующее обучение.

«Для продления Сокольнической линии создано почти 100 рабочих мест для машинистов, 45 – для кассиров, более 180 – для сотрудников технических специальностей: слесарей-электриков, электромехаников и электромонтеров, более 80 – для рабочих по обслуживанию пути и других специальностей», – перечисляется в материале.

Открытие новых станций «красной» линии – «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» – серьезно улучшило транспортную ситуацию и обслуживание жителей ТиНАО, которые могут экономить на поездках до 40 минут в день.