РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. В Единую диспетчерскую службу ЖКХ Люберец за неделю поступило свыше 5,4 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор ЕДДС муниципалитета Виталий Богданов.

«В ЕДС ЖКХ Люберец за неделю поступило 5 402 обращения, из них 433 по вопросам электроснабжения, 685 – водоснабжения, 32 обращения связаны с работой центрального отопления», – сказал Богданов.

Он добавил, что 366 вызовов касались обслуживания домов и придомовой территории. Всего с начала года в ЕДС ЖКХ поступило свыше 160 тысяч обращений.

По словам Богданова, за минувшую неделю в ЕДДС-112 поступило 8 018 обращений, из них 627 поступили на «горячую» линию администрации, в том числе 602 справочных.