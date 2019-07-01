РИАМО - 1 июл. Торгово-досуговый центр «Галеон» с бутиками, кафе и фитнес-клубом введен в эксплуатацию на Ленинском проспекте в столичном районе Теплый стан, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«ТЦ «Галеон» на Ленинском строился с 2013 года. Долгое время стройка стояла, работы возобновились в феврале 2017 года. Жители района получат в пешей доступности магазины, службы сервиса и быта, кинотеатр и кафе. Также созданы новые рабочие места», – сказал председатель комитета Олег Антосенко.

В торгово-досуговом центре площадью 36,1 тысячи квадратных метров разместятся торговые галереи с супермаркетом и бутиками, ресторан, кафе и фуд-корты на 340 мест, отделение банка с отдельным входом, фитнес-клуб с тренажерными, процедурными помещениями, а также кинотеатр с шестью кинозалами на разное количество зрителей. Торговые галереи объединил атриум со светопрозрачным фонарем.

Подземный паркинг рассчитан на 320 машин, включая места для транспорта маломобильных людей. Из парковки можно попасть на все этажи здания с помощью эскалаторов и лифтов. В торговый комплекс обеспечен беспрепятственный доступ маломобильных посетителей.

«По поручению мэра столицы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. К проверкам торгово-досугового центра на Ленинском проспекте привлекались специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – подчеркнул Антосенко.