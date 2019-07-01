РИАМО - 1 июл. На получение анализов по электронной почте за месяц подписались 44 тысячи москвичей, уже отправлено более 35 тысяч результатов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Услуга заработала 1 июня. Пока по электронной почте можно получить не все анализы, но их список будет расширяться.

«Чтобы воспользоваться этой услугой, выберите «Запрос на получение результатов лабораторных и иных видов исследований по электронной почте» в подразделе «Здоровье» раздела «Услуги» на портале mos.ru. Если речь идет о ребенке младше 15 лет, то подписку должны оформить его родители», — говорится в сообщении.

В Москве также планируется запустить в стационарах Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Постепенно врачи городских больниц начнут подгружать в нее выписные эпикризы. Благодаря этому информация о стационарном лечении пациен­тов станет доступной врачам амбулаторного звена. Это поможет узнать, кого после выписки нужно взять под наблюдение и пригласить в поликлинику для дальнейшего лечения и реабилитации.

В больницах Москвы также завершается оцифровка карт детских профилактических прививок, что позволит формировать индивидуальные планы вакцинации и информировать родителей о том, что пора сделать ту или иную прививку.

«В планах открыть пациентам доступ к электронной медицинской карте. Тогда все сведения о собственном здоровье, включая результаты проведенных исследований и рекомендации врачей, будут всегда у вас под рукой», — добавляется в сообщении.

Благодаря новому сервису можно будет самим подгрузить в электронную карту через личный кабинет на портале mos.ru некоторые сведения, например, результаты измерения артериального давления или данные с носимых устройств.