РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» с 24 по 30 июня вывез с территории Люберец свыше 35,5 тысяч кубометров мусора, сообщила в понедельник на оперативном совещании представитель компании Наталья Бессонова.

«За прошедшую неделю, с 24 по 30 июня, «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез с территории городского округа Люберцы 35 548 кубометров твердых отходов, а также 562 кубометра «сухих» отходов», – сказала Бессонова.

Она добавила, что на прошедшей неделе от регоператора в округе работали 79 человек и 48 единиц спецтехники. Всего в Люберцах установили 702 синих и 687 серых контейнеров.