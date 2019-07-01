РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. В июне текущего года в подмосковных Люберцах служба отлова собак поймала 46 бездомных животных, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы проводится не травмирующими способами отлов безнадзорных животных. Так, за июнь отловили 46 безнадзорных собак», – сказал Ружицкий.

По его словам, после отлова проводят осмотр собак. Животным устанавливают чип, проводят вакцинацию и стерилизацию, санитарную обработку от паразитов.

«Собака с биркой в ухе привита от бешенства. Если вы видите собаку на улице без такой бирки, позвоните по телефону: 8(929) 644-97-28. Также можно присылать сообщения в WhatsApp»,- заключил Ружицкий.