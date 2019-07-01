РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. В Парке Сказок в поселении Томилино Люберец восстановили сломанные топиарные фигуры, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор МУ «Парк культуры и отдыха» Александр Беляев.

Ранее в Парке Сказок вандалы сломали топиарные фигуры, в частности, гномика.

«В Парке Сказок поселка Томилино восстановили ранее поврежденные топиарные фигуры. А также убрали несанкционированную свалку в парке Лапса», – сказал Беляев.

Он добавил, что во всех городских парках починили неисправные фонари. В парке «Наташинские пруды» убрали мусор вдоль тропинок, а в Малаховском покрасили ограждения и подготовили танцплощадку.