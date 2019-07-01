РИАМО – 1 июл. В результате выборов депутатов совета депутатов городского округа Серпухов все депутатские мандаты были замещены, так, кандидаты от партии «Единая Россия» получили 26 мест, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

Выборы состоялись в городском округе 30 июня.

«По результатам голосования явка избирателей составила 16,4% или 21874 граждан городского округа. В Мособлизбирком жалоб не поступало. В ТИК Серпухова поступила одна жалоба, в УИК - три. Все жалобы рассмотрены, ответы заявителям даны. Член УИК №4085 с правом решающего голоса был отстранен от работы со списком избирателей в связи с допущенной ошибкой при заполнении сведений об избирателях. На УИК №2962 было принято решение о проведении контрольного (ручного) пересчета из-за отказа сканирующего устройства КОИБ-2017», – заявил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

Он дополнил, что на УИК №2890 избирательные бюллетени, находящиеся в переносном ящике для голосования в количестве четырех штук признаны недействительными в связи с нарушением порядка заполнения реестра голосования вне помещения для голосования.

«Хочу отметить хорошую слаженную работу общественных наблюдателей. По результатам выборов все депутатские мандаты замещены: кандидатами в порядке самовыдвижения – 0; кандидатами от политических партий – 30 мандатов: от партии «Единая Россия» – 26; от партии «Справедливая Россия» – 0; от партии ЛДПР – 3; от партии КПРФ – 1», – резюмировал Березкин.