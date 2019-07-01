РИАМО – 1 июл. В Росгвардии в ближайшее время произойдут серьезные кадровые изменения, рапорты об увольнении подали генерал-полковник Сергей Меликов, а также генерал-лейтенант Сергей Милейко, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Меликов – первый заместитель главы службы, Милейко в качестве заместителя директора курирует тыловые вопросы.

«У заслуженного боевого 53-летнего генерала Меликова, являющегося яркой медийной фигурой, были самые широкие полномочия по сравнению с остальными замами. Между тем в соответствии с новым распоряжением «под ним» остались лишь войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы. Говорят, что после этого генерал-полковник Меликов и написал рапорт об отставке», – отметил источник издания.

По данным «Коммерсанта», Меликов может лечь в больницу на обследование, затем уйти в отпуск, после чего он уволится.

Одновременно с ним, по предварительным данным, рапорт написал еще один заместитель Виктора Золотова, генерал-лейтенант Сергей Милейко. 56-летний генерал прошел путь от командира взвода до заместителя командующего Московским округом внутренних войск.

Когда Меликов работал полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе, Милейко был его замом, позже вместе с ним перешел в Росгвардию.

«Надо отметить, что если отставка генерала Милейко могла пройти незамеченной, то уход с поста Сергея Меликова является по-настоящему знаковым событием. Вся его жизнь была связана со службой во внутренних войсках. При этом он еще в далеком 1996 году сдал тяжелейший экзамен, получив почетную возможность носить краповый берет. Стоит отметить, что вторым руководителем Росгвардии, имеющим право гордиться таким же достижением, является генерал Ченчик», – подчеркивается в статье.

Меликов имеет множество наград, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, ордена Александра Невского. По версии источника, предполагаемый уход генералов Меликова и Милейко связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии. Якобы Меликов пытался отстоять Сергея Милейко, но у него ничего не вышло, и тогда он решил уйти в отставку вместе с ним.

«При этом следует отметить, что немногим более недели назад указом президента новым заместителем – статс-секретарем службы был назначен Олег Плохой, который в иерархии заместителей Виктора Золотова, опубликованной на официальном сайте ведомства, сразу занял почетную третью строчку после двух первых замов», – поясняется в статье.

Плохой работал в органах госбезопасности, затем в администрации президента.

По некоторым данным, он будет не только представлять Росгвардию в других ведомствах, но и, учитывая его предыдущие места работы, займется наведением порядка внутри самой службы.

О том, где будут работать ушедшие в отставку генералы, пока не известно. Однако их опыт и знания вскоре могут быть использованы в других федеральных ведомствах.