РИАМО – 1 июл. В Подмосковье намерены подготовить около 25 маршрутов для круглогодичного отдыха, в регионе появятся новые пикниковые зоны, спортклубы и лыжные трассы, сообщил международный эксперт по контролю состояния и уходу за деревьями, сообщил первый заместитель генерального директора ГКУ «Мособллес» Сергей Пальчиков.

«Мы зимой отработали пилотный проект с целью организации зимнего отдыха. По нему было выдано девять разрешений в девяти муниципалитетах – Подольске, Луховицах, Воскресенске, Балашихе, Ликино-Дулеве, Клину и некоторых других. Увидели эффект, получили положительные отзывы граждан и распространили этот механизм на летний период. В ближайшие дни выдадим разрешения предпринимателям на организацию летнего и круглогодичного отдыха», – заявил в Пальчиков в интервью газете «Подмосковье сегодня».

Он уточнил, что задача-минимум в этом году – создать не менее 25 территорий отдыха в Подмосковье, и что в лесах Московской области появится масса интересных проектов.

«Запускается программа по организации пикниковых зон и благоустроенных лыжных трасс. Планируется создание современной пляжной инфраструктуры, например, в Можайском округе, на озере Черное, и Богородском округе, на озере Бисерово. Или двухдневный конный маршрут с инфраструктурой для ночлега в Волоколамске», – перечислил Пальчиков.

Как провести лето в Подмосковье>>