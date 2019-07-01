РИАМО – 1 июл. В подмосковном Подольске 39-летнего местного жителя ударили ножом на почве пьяной ссоры, его госпитализировали в городскую районную больницу, сообщил в понедельник «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавшего с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки забрала бригада скорой помощи из дома на Ореховой улице. Мужчина зарегистрирован в Подольске на Индустриальной улице, дом №4.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным оперативно-уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД (гражданин – ред.) 1972 года рождения, проживающий по адресу: город Подольск, улица Ореховая», – сказал собеседник агентства.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».