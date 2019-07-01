«Оранжевая» линия – одна из самых длинных в Московском метрополитене - почти 38 километров и 24 станции протянулись через весь город, с севера на юг; путь от первой до последней из них занимает около часа. Пассажиры Калужско-рижской линии в рамках проекта РИАМО о столичной подземке рассказали РИАМО о тусовщиках с «Китай-города», сложностях входа в туалеты и секретных поездах.

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Секретный поезд и «букетная» станция

Ксения, 25 лет, фотограф:

«Я живу на станции метро «Ботанический сад», а на учебу в РУДН приходилось ездить на «Беляево». Это противоположный конец ветки, добираться туда около часа.

С одной стороны, за час в метро можно много чего успеть. По пути я успевала подготовиться к парам — спасибо за Wi-Fi в метро. Раньше приходилось возить с собой учебники и пособия.

Проблема в том, что утром на «Ботаническом саду» в вагоне не сядешь – мест уже нет. Чтобы не стоять всю дорогу, я освоила несколько лайфхаков. Можно проехать две станции из центра, до «Медведково». Это конечная, и поезда приходят всегда пустые. Спокойно садишься и едешь в обратную сторону, в центр.

Не раз замечала других пассажиров, которые, как и я, утром делали крюк до Медведково ради свободного места.

Еще один лайфхак – поймать поезд на «Ботаническом саду» ровно в 8:30. Он всегда полупустой, потому что стартует не от конечной станции «Медведково», а от «Свиблово». На «Свиблове», кстати, снимали один из эпизодов фильма «Ночной Дозор».

Но пунктуальность – не мой конек, поэтому «секретным» поездом я пользовалась нечасто, как и его свободными местами.

Я всегда стараюсь избегать мест в конце вагонов: в старых составах они традиционно становились лежаками для бомжей.

Эти «благоухающие» пассажиры очень комфортно чувствовали себя на скамейке, рассчитанной на троих. В новых поездах в конце вагона - одиночные сиденья, на которых не полежишь. Но они все равно вызывают у меня брезгливость».

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Роман, 32 года, менеджер:

«Мне нравится, как меняется «рыжая» ветка. Еще несколько лет назад в кассах не принимали банковские карты, а сейчас на каждой станции стоят билетные автоматы. Они очень выручают, если спешишь: за проездными люди стоят в кассы, а автоматы, где можно закинуть деньги на «Тройку», свободны почти всегда.

В прошлом году на Калужско-Рижской линии наконец-то стали ходить новейшие поезда «Москва». Конечно, это восторг: USB-розетки, кондиционеры, экраны, на которых всегда показывают что-нибудь интересное. Ради простора в салоне пришлось пожертвовать частью сидячих мест – их меньше, чем в старых поездах. Но я лучше постою в прохладе, чем буду задыхаться сидя.

Одна из любимых станций – «Рижская»: пассажиров на ней немного, зато многие с цветами. Иногда букеты впечатляющих размеров. Ведь рядом находится один из крупнейших цветочных рынков Москвы – Рижский, второй такой разве что на «Киевской». Там можно купить букет на любой вкус и кошелек, я сам своей девушке беру на «Рижской» цветы.

Навороченных станций, которыми славится московское метро, на «рыжей» ветке их, пожалуй, нет. Разве что «ВДНХ», она открылась в 1958 году и больше 20 лет считалась самой глубокой станцией метро Москвы – 53,5 метра под землей. Но этот рекорд в столичной подземке давно побит».

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Тусовщики с «Китай-города» и двусмысленные знакомства

Николай, 29 лет, программист:

«Китай-Город» –самая тусовочная станция Москвы. Район давно стал излюбленным местом отдыха молодежи, что и ощущается на самой станции. В переходе есть разрешенная площадка для выступления уличных музыкантов, они регулярно устраивают концерты, и это круто. Остановишься, послушаешь — и настроение поднимается.

Очень смешно проезжать «Китай-Город» в пятницу и выходные, когда садятся в поезда пассажиры, которые успели хорошо отдохнуть. Часть из них засыпает, часть громко болтает и хохочет на весь вагон.

Однажды напротив меня села милая девушка в красивом платье, которая, очевидно, перебрала с алкоголем.

И тут ее стало тошнить прямо в дамскую сумочку. Когда наши взгляды встретились, она стыдливо потупила глаза.

У выхода из метро «Китай-город» стоит памятник героям Плевны. Не знаю почему, но рядом с ним традиционно назначают встречи московские геи. Узнал я об этом случайно: стоял и ждал знакомую, когда ко мне подошел парень и поинтересовался, в теме ли я.

Я не понял, о чем он, но новый знакомый быстро мне все объяснил. Пришлось его огорчить – с ориентацией у меня все нормально.

От знакомых слышал байку про станцию «Тургеневская»: якобы где-то рядом был бункер Сталина. Его, согласно легенде, строили подростки – сироты и беспризорники. Но после строительства никто о них не слышал - власти хотели сохранить строительство бункера в тайне… Ночью у костра эта история заходит на ура».

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Туалет по «Тройке» и удобная навигация

Елизавета, 37 лет, учитель:

«Когда поездки в метро длятся больше часа, хочется, чтобы они проходили с комфортом, поэтому я была очень рада, когда на станции «Проспект Мира» открылся первый туалет. За чистотой следит и персонал, и пассажиры, потому пользоваться им приятно. Единственное, он находится в переходе между радиальной и кольцевой, там очень большой пассажиропоток, и иногда, чтобы попасть в туалет, приходится подождать в очереди.

Позже еще один туалет открыли на «ВДНХ», и там похожая история. Он расположен в проходном месте, ведущей к эскалатору на выход, и пользуется большим спросом.

Жаль, что воспользоваться туалетами в метро можно только по карте «Тройка». Допустим, у вас на карте 30 рублей, а туалет стоит 60, пополнить «Тройку» можно только на входе. Придется терпеть.

Не проще ли просто брать наличные?

Здорово, что в новых поездах «Москва» есть интерактивные схемы метро. Такие же заметила в колоннах экстренного вызова – одна из них установлена на «Проспекте Мира». Удобно, когда ты можешь онлайн карте проложить маршрут, получить нужную справку, узнать что-то. Бумажные схемы – это прошлый век.

Заметила, что в переходах появились автоматы со снеками, водой и напитками. Без первых я обойдусь, а вот вода, особенно летом, очень нужна. Было бы совсем здорово, если бы в метро появилось что-то вроде бесплатных питьевых фонтанчиков, как в аэропорту «Шереметьево». Но понятно, что все и сразу не бывает.

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Злые люди и гоп-станция

Алиса, 25 лет, корреспондент:

«Я живу на «Юго-Западной», но иногда приходится ездить домой от станции «Коньково» на автобусе. Также от «Коньково» можно доехать до «Теплого стана», где находится ближайший рынок выходного дня, езжу туда за клубникой.

Нижняя часть рыжей ветки – самая неприятная, особенно, когда выходишь на «Теплом Стане». Настоящий ашхабад.

Тебя тут же окружают мигранты из Средней Азии, остановки автобусов переполнены, стоит гул, клубятся облака сигаретного дыма. Люди злые, могут грубо толкнуть и просто пройти мимо. Публика на других ветках метро отличается – ухоженные, опрятно одетые, здесь же много гопников.

Единственный положительный момент – табло обратного отсчета на «Коньково», по нему можно узнать, сколько времени осталось до прибытия поезда. Любимые станции на рыжей ветке – «Шаболовская» и «Ленинский проспект».

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Станции «сороконожки» и сон в депо

Светлана, 21 год, студентка:

«Я живу на метро «Беляево» — особой роскоши тут нет, зато она украшена металлическими панно по мотивам русских народных сказок – они довольно симпатичные и делают станцию узнаваемой. Правда, среди сказочных персонажей почему-то оказался лев, но я, хоть и учусь на филфаке, не припомню ни одной русской народной сказки, в которой бы был царь зверей.

Вообще, южная часть рыжей ветки метро глаз особо не радует. Все станции похожи одна на другую – простенькие, с колоннами по всей длине. Из-за них эти станции прозвали сороконожками. Видимо, их спешили построить их как можно скорее, чтобы до молодых районов Москвы можно было добираться без проблем. Если бы эти станции украшали, как «Киевскую», строились бы они очень долго.

На станции «Беляево» в начале 90-х группа «Технология» сняла клип на песню «Странные танцы», мне его показала старшая сестра. Видимо, снимали поздним вечером безо всяких разрешений от метро, поэтому в кадр попали обычные пассажиры. Сегодня такое вряд ли прокатило бы – повсюду полиция.

В метро, как и на МЦК, появились аппараты для досмотра, но досматривают выборочно.

Очень раздражает, когда тебя выдергивают из толпы и ведут на досмотр. Начинаешь думать, что с тобой что-то не так».

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Виктор, 53 года, стоматолог:

«Плюс конечной станции в том, что на ней всегда есть свободные места. Я живу на «Новоясеневской» — это самая южная станция «рыжей» ветки. Некоторые мне сочувствуют: мол, так далеко, долго до работы добираться. Зато я живу почти у Битцевского леса, и экология в моем районе чудесная.

На станции «Новоясеневская» оформление довольно простое, что логично – это же в спальный район, а не парадный центр. Несколько лет назад тут сделали ремонт, сменили облицовку, положили тактильную плитку. Но для меня, как для пассажира, важнее другое: обновились кассы, стали принимать банковские карты, появились автоматы по продаже билетов. Это очень удобно.

Я работаю в центре, и привык спать в метро. Утром сажусь в углу вагона, в самое уютное место, и дремлю полчасика. Иногда засыпаю в метро и после работы от усталости — и как-то раз умудрился уехать в депо.

Я проспал конечную, а обходчика то ли не было, то ли он меня прозевал и не выгнал. В общем, я открываю глаза и понимаю, что что-то не так. Я стал осматриваться по сторонам и заметил машиниста, идущего по мосткам вдоль поезда. Хорошо, что он увидел меня, минут через семь меня отвезли обратно на «Новоясеневскую».

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Татьяна, 36 лет, редактор:

«Я живу на севере «рыжей» ветки, в районе ВДНХ. В отличие от низа, эта часть линии интеллигентная и спокойная. Мне доводилось бывать на «Теплом Стане», и это, конечно, небо и земля.

Я не очень люблю станцию «ВДНХ», потому что там всегда толпы – родители с детьми и гости столицы, которые валом валят на модную выставку достижений народного хозяйства. ВДНХ сейчас на пике популярности, как когда-то парк Горького.

К тому же, сюда стекаются на автобусах жители ближайших подмосковных городов – Пушкино, Королева, Сергиева Посада, и вся эта толпа спускается в подземку. Не так давно и я была в их числе, так что сейчас кайфую, что могу просто сесть в троллейбус и трамвай.

По утрам я избегаю ездить через ВДНХ и пользуюсь станцией МЦК «Ростокино», благо, она рядом с моим домом. Если очень надо в центр, то можно пересесть на метро на «Ботаническом саду», минуя ВДНХ. В этом смысле МЦК – просто спасение.

А вот вечером, после 9-ти, люблю возвращаться через ВДНХ – у метро часто можно послушать концерт живой музыки, а в переходе – купить малину, клубнику и пионы.

С туалетами на «Проспекте мира» и ВДНХ мне как-то всегда не везло, они были либо заняты, либо не работали.

Меня бесят люди, которые возмущаются, что в поездах в час пик нет свободных мест. А вы по «фиолетовой» не пробовали ездить?

Мои любимые станции – «Сухаревская», «Алексеевская» и «Проспект Мира», еще «Ботанический сад», где есть секретный вход на ВДНХ, очень спокойная и милая станция – «Свиблово», там находится метродепо, и можно увидеть ангары с поездами.