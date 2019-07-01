РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 июл. В подмосковных Люберцах с 24 по 30 июня заделали около 80 ям на дорогах, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы за минувшую неделю, с 24 по 30 июня, заделали 78 ям. Также заменили искусственные дорожные неровности на улице Попова и проспекте Гагарина», – сказал Ружицкий.

По его словам, также за неделю в Люберцах опилили 34 дерева, вырубили 19. Кроме того, выкорчевали 21 пень.