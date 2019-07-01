РИАМО - 1 июл. 46-летнего мужчину зарезали в поселке Ильинское-Усово городского округа Красногорск, смертельное ранение ему нанес знакомый во время пьяной ссоры, сообщил в понедельник РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В квартире на улице Новый Поселок, дом №5 нашли труп мужчины с множественными колото-резаными ранами грудной клетки. По регистрации, он жил на улице Новый Поселок, дом №2.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченный отдела уголовного розыска совместно с участковым за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный орган по городу Красногорск ГСУ СК России по Московской области, безработный 1976 года рождения, ранее судимый по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража» — ред.)», — сообщил собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство».