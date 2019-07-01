РИАМО - 1 июл. В России изменились правила выдачи микрокредитов с понедельника, участники рынка переходят на долгосрочные кредиты, потому что займы до зарплаты будут уже не такими рентабельными, передает РБК.

«1 июля вступили в силу новые ограничения при выдаче потребительских кредитов, разработанные Центробанком. Ежедневная процентная ставка ограничивается 1%, что наибольшим образом скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО). Популярные у населения займы до зарплаты будут нерентабельными, говорят участники рынка и эксперты», – отмечается в сообщении.

По последним сведениям Центробанка, годовой темп роста рынка микрофинансирования физлиц составил 51% на 31 марта 2019 года.

«ЦБ оценивает его объемы в 143 миллиарда против 95,2 миллиарда рублей годом ранее», – дополняется в сообщении.

Нововведения уже оказали значительное влияние на участников микрофинансового рынка, заявил изданию представитель ЦБ.

«Компании были вынуждены совершенствовать свои скоринговые модели и более ответственно относиться к выбору заемщиков». Среди планируемых нововведений в регулировании деятельности МФО самым значимым должно стать внедрение показателя долговой нагрузки, призванного предотвратить рост закредитованности населения», – разъяснил собеседник.

С понедельника снижается максимальный размер выплат, которые кредиторы могут потребовать с заемщика, – до двукратного от суммы кредита (речь идет о процентах, штрафах и других платежах, относящихся к кредиту).

Например, с взявшего 10 тысяч рублей в кредит человека нельзя будет потребовать больше 30 тысяч рублей (10 тысяч – сам долг, а 20 тысяч рублей – предел начисленных платежей).

«Ежедневная процентная ставка ограничивается до 1% (365% годовых). Изменения вступают в силу поэтапно с начала 2019 года: с 28 января кредиторы не могут требовать с заемщика больше 2,5 размера займа, а ежедневная процентная ставка ограничена 1,5%. С 2020 года нельзя будет потребовать с клиента больше полуторакратного размера займа», – поясняется в сообщении.

Больше других от этих изменений пострадают МФО – микрокредитные и микрофинансовые компании (МКК и МФК).

«Этот рынок часто характеризуется высокими процентами, более простой в сравнении с другими секторами финансового рынка процедурой одобрения кредитов и, соответственно, повышенным риском для клиентов попасть в долговое рабство», – дополняется в статье.

Центробанк ожидает, что такие изменения в законодательстве, вероятно, приведут к изменению структуры портфелей МФО, переходу части компаний, работающих в сегменте PDL (Pay Day Loan, займы до зарплаты – до 30 дней и 30 тысяч рублей), в сегмент IL (Installments, среднесрочные потребительские микрозаймы), а также пересмотру скоринговых моделей и более тщательному отбору заемщиков вслед за сокращением процентных доходов.