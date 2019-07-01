РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 июл. В подмосковных Люберцах планируют завершить ремонт подъездов до 15 ноября, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава городского округа Владимир Ружицкий.

«На сегодняшний день отремонтировали 509 подъездов. В работе находится 21 подъезд. Планируемая дата завершения ремонта – 15 ноября 2019 года», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что Люберцы готовятся к началу отопительного периода, готовность составляет 40%. Уже есть паспорта готовности на 844 дома, подготовили 27 из 82 котельных.

«Были за минувшую неделю 43 обращения по неисправности фонарей, закрыли 36 с учетом ранее поступивших. Также в ходе мониторинга выявили и заменили 39 светильников», – заключил Ружицкий.