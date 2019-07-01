РИАМО – 1 июл. Свыше 2 тысяч проектов находятся на сопровождении центра содействия строительству (ЦСС) в Подмосковье, каждую неделю в центр поступает почти 20 проектов, сообщила в интервью РИАМО министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«ЦСС - первый в России проектный офис. С 2018 года его услугами пользуются и объекты малого бизнеса (площадью до 5 тысяч квадратных метров). Сейчас на сопровождении центра более 2 тысяч проектов. Еженедельно на сопровождение ЦСС поступает в среднем 17 проектов, из них 7 – для крупного и 10 проектов – для малого бизнеса», - сказала Федотова.

Она отметила, что для крупных проектов лидерами являются производственная и сельскохозяйственная отрасли.

«Если говорить о лидерах в малом бизнесе, это объекты торговли и склады. Основной задачей ЦСС является сокращение срока реализации проекта. По результатам прошлого года удалось сократить срок реализации проектов нежилого назначения на 26% (в среднем на 114 дней)», - добавила Федотова.

По ее словам, в рамках сопровождения ЦСС в Подмосковье реализованы крупные инвестиционные проекты. Из наиболее значимых: завод «Мерседес-Бенц РУС» в Солнечногорске, распределительный центр Wildberries на 300 рабочих мест в Подольске, производственный комплекс ООО «Завод изделий из стали» в Наро-Фоминском округе общей площадью более 26 тысяч квадратных метров.

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