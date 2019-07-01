РИАМО – 1 июл. Более 30 социальных объектов планируется построить в Подмосковье до конца этого года за счет внебюджетных средств, строительная готовность большинства из них составляет 80%, сообщила в интервью РИАМО министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«Приоритетными всегда являются социальные объекты. На сегодняшний день в рамках проектов планировок таких объектов строится достаточно - школы, детские сады, объекты здравоохранения, спорта и культуры. В этом году в плане строительство 36 внебюджетных объектов, из них 10 школ и 14 детских садов. Сейчас все они – в разной степени готовности, но основная их часть готова на 80%», - сказала Федотова.

Она отметила, что в Красногорске, Люберцах, Балашихе, Долгопрудном в этом году планируется ввести в эксплуатацию школы. В Раменском округе уже открыли школу на 300 мест. Детские сады появятся в Люберцах, Ленинском районе, Котельниках, Мытищах, Красногорске и других муниципальных образованиях.

Кроме того, в Красногорске и Мытищах будут введены в эксплуатацию объекты здравоохранения.

«Уже сданы медицинский центр в Воскресенске и многофункциональный медицинский консультационно-диагностический центр в Красногорске. В Королеве введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительный центр. Еще два спортивных объекта должны быть введены в этом году в Щелкове и Подольске. Также объекты культуры появятся в Пушкине, Красногорске и Солнечногорске. Отмечу, что речь идет только об объектах, которые строятся за счет внебюджетного финансирования», - добавила Федотова.

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