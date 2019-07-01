РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. В подмосковных Люберцах на прошедшей неделе произошло пять пожаров, сообщил в понедельник на оперативном совещании заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС ПО Московской области» Максим Катаев.

«В период с 24 по 30 июня произошло пять пожаров. Все они на территории городского округа Люберцы. Во всех пожарах никто не пострадал», - сказал Катаев.

Он отметил, что 24 июня личные вещи загорелись на лестничной клетке в жилом доме на улице Гоголя в поселке Томилино. В этот же день на улице Калинина в поселке Малаховка обгорели личные вещи на балконе на площади 1,5 квадратных метра. Двадцать шестого июня в одной из квартир дома №339 на Октябрьском проспекте Люберец сгорела стиральная машина. Двадцать седьмого июня в доме №4 на Вертолетной улице в одной из квартир обгорели личные вещи на кухне на площади один квадратный метр. Тридцатого июня в институте горного дела обнаружили три очага возгорания. Их ликвидировали.