РИАМО - 1 июл. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков предполагает, что цены на бензин в России могут снова увеличиться в сентябре, сообщает в понедельник РИА Новости.

Соглашение о стабилизации цен российские власти подписали с 10 крупнейшими нефтекомпаниями страны 1 ноября 2018 года. Оно должно было действовать до 31 марта 2019 года, но его продлили до конца июня.

«Согласно этим соглашениям, компании повысили розничные цены с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%). Продлевать соглашения еще раз не планируется», – отмечается в сообщении.

В Минфине отметили, что сдерживать рост цен на топливо, независимо от наличия соглашений, призваны специальные налоговые механизмы.

«Несмотря на то, что официально соглашение не продлевается, думаю, что устное «джентльменское» соглашение у нефтяников с правительством остается – о том, что в июле и, скорее всего, в августе они не будут поднимать цены в рознице, соответственно и на опте. То есть сдерживание де-факто будет продолжаться», – дополнил Юшков.

Он предположил, что взамен компаниям пообещали увеличить выплаты по демпфирующей надбавке. К сентябрю станет понятно, хватит ли нефтяникам этих выплат.

По прогнозам Юшкова, если к сентябрю нефтяники сообщат, что средств для компенсации не хватает, выплаты нужно увеличить, против этого выступит Минфин. Тогда компании увеличат цены на топливо.

«Поэтому, если цены будут расти, то, скорее всего, в основном где-то в сентябре», – резюмировал эксперт.