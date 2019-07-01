РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. На минувшей неделе в полицию подмосковных Люберец поступило 1 867 обращений от жителей городского округа, сообщил в понедельник на оперативном совещании замначальника МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Ретюнский.

«С 24 по 30 июня в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1 867 обращений от граждан. По ним возбудили 22 уголовных дела», – сказал Ретюнский.

Он также добавил, что за неделю на территории обслуживания произошло 165 ДТП с пятью пострадавшими.