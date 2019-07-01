РИАМО – 1 июл. Подмосковье выбрало для себя путь комплексного развития территорий, когда вместе с возведением жилых домов в план сразу закладывается строительство инфраструктурных и социальных объектов, сообщила в интервью РИАМО министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«Комплексное развитие территории прежде всего заключается в градостроительном треугольнике, а именно: жилье надо строить не только ради самого жилья, но и ради того, чтобы новоселы имели возможность и работать, и отдыхать рядом со своим домом. Все жилые дома должны быть обеспечены объектами социальной инфраструктуры: школами, детскими садами, культурными и спортивными центрами, поликлиниками», - сказала Федотова.

Она отметила, что строительство жилья в Московской области осуществляется не только на основании генеральных планов и правил землепользования и застройки, но и в рамках проектов планировок.

«Необходимая инфраструктура предусматривается уже на начальной стадии реализации проекта. При утверждении планировки территории определяется, какие объекты будут построены и в какие сроки», - добавила Федотова.

В июне в тестовом режиме заработал сайт, где можно будет найти актуальную информацию обо всех объектах, возводимых в Московской области за счет внебюджетных источников. Пока на сайте доступны данные по жилым домам, в отношении которых нарушены сроки передачи ключей дольщикам. Также на ресурсе размещена информация по срокам и актуальному состоянию строительства социальных объектов застройщика-банкрота Urban Group.

Полную версию интервью читайте здесь>>