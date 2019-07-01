РИАМО – 1 июл. Инвестор построит в поселении Щаповское в новой Москве общественный комплекс с размещением объектов, предназначенных для оказания населению бытовых услуг, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.

По итогам проведения городских торгов определен победитель, который сможет арендовать у города земельный участок в поселении Щаповское для строительства общественного комплекса.

«Им стала компания ООО «Региональное объединение кадастровых инженеров «ГЕОГРАНД», предложившая максимальную сумму за лот в размере 6 248 460,00 рублей. На городских торгах реализован земельный участок площадью 0,2 гектара, расположенный в поселении Щаповское Троицкого административного округа по адресу: улица Садовый квартал, владение 5А», – отмечается в сообщении.

Инвестор сможет построить на участке общественный комплекс с размещением объектов, предназначенных для оказания населению бытовых услуг.

«Это могут быть мастерские мелкого ремонта, химчистки, ателье, а также выставочные залы, музей, кинотеатр, либо объекты делового управления, магазины, организации, ведущие банковскую и страховую деятельность», – перечисляется в материале.

Земельные участки с широким профилем разрешенного использования востребованы у инвесторов за счет своей универсальности.

«Согласно условиям договора аренды, победитель торгов в течение 2 лет и 8 месяцев должен реализовать на городском участке объект строительства общей площадью 3,2 тысячи квадратных метров», – дополнил руководитель департамента городского имущества, министр правительства Москвы Максим Гаман.

Узнать более подробную информацию о городских торгах, процедуре проведения, лотах, выставляемых на аукционы можно на инвестиционном портале Москвы.